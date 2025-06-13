الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء التصعيد في المنطقة

08:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734130 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ووزير الخارجية اليوناني جورج يرابيتريتيس، في اتصالين هاتفيين منفصلين، الجمعة، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. اضافة اعلان





وحذّر الصفدي من تبعات التصعيد الذي يتفاقم نتيجة للعدوان الإسرائيلي على إيران، وتصعيد إسرائيل عدوانها على غزة، واستمرار اعتداءاتها على سوريا ولبنان، وإجراءاتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة في خرقٍ واضحٍ للقانون الدولي وإمعانٍ في سياساتها التصعيدية التي تستمر من دون موقف دولي رادع.



وأكّد الصفدي خلال الاتصالين ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء التصعيد في المنطقة، وحمايتها من انعكاسات المزيد من التوتر والصراع.