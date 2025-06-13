الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء التصعيد في المنطقة

وحذّر الصفدي من تبعات التصعيد الذي يتفاقم نتيجة للعدوان الإسرائيلي على إيران، وتصعيد إسرائيل عدوانها على غزة، واستمرار اعتداءاتها على سوريا ولبنان، وإجراءاتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة في خرقٍ واضحٍ للقانون الدولي وإمعانٍ في سياساتها التصعيدية التي تستمر من دون موقف دولي رادع.
وأكّد الصفدي خلال الاتصالين ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء التصعيد في المنطقة، وحمايتها من انعكاسات المزيد من التوتر والصراع.
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