الصفدي يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق القائم بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى حول العمل الإنساني في الحروب والذي يستعد الأردن لاستضافته في الربع الأخير من هذا العام بعد أن أطلق الأردن والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين وفرنسا وكازاخستان مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام ٢٠٢٤ المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.