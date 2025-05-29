الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة

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الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم، الجهود المُستهدِفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع. اضافة اعلان





وأكّد الصفدي على أهمية إنجاز اتفاق تبادل يحقق وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، ويضمن فتح كل المعابر لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى جميع أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الأممية من توزيعها.



وشدّد الصفدي على أن وقف قتل أهل غزة وسياسات التجويع اللا إنسانية التي تطبقها الحكومة الإسرائيلية يجب أن تكون الأولوية التي تتكاتف من أجل تحقيقها كل الجهود الدولية.



وشدّد الصفدي على أن وحشية العدوان الإسرائيلية على غزة ولا إنسانية سياسة التجويع المُمنهَجة تجاوزت كل الحدود، وخرقت كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، ويجب أن تتوقف فورًا بضغط دولي فاعل وفوري.



وحذّر الصفدي أيضًا من تبعات الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وتقوّض كل فرص تحقيق حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلاً لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن للجميع.



وثمّن الصفدي قرار تحركات الاتحاد الأوروبي المُستهدِفة ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، وبما في ذلك قرار مراجعة اتفاقية الشراكة وفرض بعض الدول الأوروبية عقوبات على إسرائيل ودعم حل الدولتين، مؤكّدًا على ضرورة أن يكون هناك رد فعل دولي حاسم وفاعل على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.



وشدّد الصفدي على أن العدوان على غزة لن يضمن الأمن لإسرائيل، وأن السلام العادل الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو الضامن الوحيد للجميع في المنطقة.



وبحث الصفدي وكالاس خلال الاتصال الجهود الإقليمية والدولية المُستهدِفة انتهاء المؤتمر الدولي الذي سيُعقَد برئاسة سعودية فرنسية في نيويورك الشهر القادم إلى مُخرَجات عملية تدفع نحو تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.



كما بحث الصفدي وكالاس تطورات الأوضاع في سوريا، حيث ثمّن الصفدي قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، وأكّد أهمية دعم جهود الحكومة السورية في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافة.



وأكّد الصفدي وكالاس صلابة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واستمرار العمل على تعزيزها تعاونًا مثمرًا في جميع المجالات، وبما يعزز جهود تحقيق الأمن والاستقرار.