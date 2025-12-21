الأحد 2025-12-21 11:40 م

الصفدي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بغزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية

جانب من اللقاء
الأحد، 21-12-2025 11:02 م
الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.اضافة اعلان


وبحث الوزيران خلال اللقاء الذي جاء في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وزيادة التعاون في مختلف المجالات.

كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة. 

وأكّد الوزيران استمرار العمل المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة القضايا العربية.
 
 


