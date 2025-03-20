الصفدي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وشدّد الصفدي خلال اتصالات مع عدد من نظرائه، اليوم، على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي فوريًّا وبفاعلية؛ لإلزام إسرائيل وقف العدوان، وإعادة فتح المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.
وحذّر من التبعات الكارثية لاستئناف إسرائيل العدوان على غزة، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وشدّد الصفدي على ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار يبدأ بالتزام اتفاق التبادل، ودان الصفدي استئناف العدوان، واستخدام الغذاء سلاحًا.
واستعرض مع نظرائه الجهود المبذولة إقليميًّا ودوليًّا للتوصل لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى غزة.
كما حذّر الصفدي خلال اتصالاته من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والتي تهدّد بتفجّر الأوضاع
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