الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم سيادته

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها بفرض سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة.

وثمّن الصفدي جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل إلى هذا الاتفاق.



وشدّد الصفدي خلال لقاءات عقدها مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة وفاعلة لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة من الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية ضد لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث تستمر إسرائيل في توسعة الاستيطان وضمّ الأرض الفلسطينية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية في تقويض خطير لفرص تحقيق السلام العادل وخرق فاضح للقانون الدولي.



وشدّد على أهمية تطبيق جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق الاستقرار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى القطاع.



وشدّد الصفدي خلال لقاءاته على أهمية أن تفضي الجهود المستهدفة البناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى حل مستدام يضمن معالجة جميع أسباب التوتر في المنطقة في الماضي، والتزام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحرية الملاحة.



وأكّد الصفدي، الذي بحث مع نظرائه أيضًا سبل تعزيز التعاون الثنائي، أنّ الأردن سيبقى يعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام العادل الذي يشكّل تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وفق حل الدولتين سبيله الوحيد.



وجدّد الصفدي التأكيد على تضامن المملكة المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الأردن كلّ ما يتخذه الأشقاء من خطوات لحماية أمنهم واستقرارهم وسلامة مواطنيهم.



والتقى الصفدي على هامش المنتدى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور شائع محسن الزنداني، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، ووزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريوس، ووزير خارجية دولة بوليفيا فرناندو أرامايو، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك.