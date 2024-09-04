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الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الأربعاء، 04-09-2024 04:37 م

الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في غزة والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والمنطقة.

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وبحث الوزيران عدداً من القضايا الثنائية وأكدا الحرص على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.


وأكد الصفدي خلال الاتصال ضرورة تكاتف كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفي الضفة الغربية، وإنهاء جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية وفي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد أن وقف العدوان هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الإقليمي.

 
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