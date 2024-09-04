الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في غزة والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والمنطقة.

اضافة اعلان



وبحث الوزيران عدداً من القضايا الثنائية وأكدا الحرص على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.