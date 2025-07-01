الثلاثاء 2025-07-01 05:43 م
 

الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الثلاثاء، 01-07-2025 04:41 م

الوكيل الإخباري-    أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن كارثية الوضع الإنساني في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع إدخال المساعدات يستدعي تحركًا دوليًّا فوريًّا لفرض إدخال المساعدات من خلال المنظمات الأممية المعنية، تنفيذًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وشدّد الصفدي خلال استقباله المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني على أن منع إسرائيل الشعب الفلسطيني حقه في الغذاء والدواء جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، يجب أن يتصدى له المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل.

وأكّد الصفدي مركزية دور الأنروا الذي لا بديل عنه في غزة وفي مناطق عملها الخمس وفق تكليفها الأممي، واستمرار جهود المملكة في دعمها.

 

 

 
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