الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكّد الصفدي مركزية دور الأنروا الذي لا بديل عنه في غزة وفي مناطق عملها الخمس وفق تكليفها الأممي، واستمرار جهود المملكة في دعمها.
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