الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن كارثية الوضع الإنساني في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع إدخال المساعدات يستدعي تحركًا دوليًّا فوريًّا لفرض إدخال المساعدات من خلال المنظمات الأممية المعنية، تنفيذًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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