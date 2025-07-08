الصفدي يؤكد ضرورة وقف إسرائيل كل الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان.

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وبحث الصفدي وميرزويان، عددا من القضايا الثنائية، حيث أكّدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



كما بحثا الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدان ضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاحها.



كما أكّد الوزيران ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بشكل فوري.