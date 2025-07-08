الصفدي يؤكد ضرورة وقف إسرائيل كل الخطوات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين

وبحث الصفدي وميرزويان، عددا من القضايا الثنائية، حيث أكّدا الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كما بحثا الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدان ضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاحها.
كما أكّد الوزيران ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بشكل فوري.
وبحث الصفدي وميرزويان التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية، وأكّد الصفدي ضرورة وقف إسرائيل كل الخطوات اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع.
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