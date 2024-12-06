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الصفدي يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة والتوصل لحل سياسي في سوريا

الصفدي و غوتيريش
الصفدي و غوتيريش
الجمعة، 06-12-2024 10:27 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الجمعة، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ركزت على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي يُسبب، وأهمية حماية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) والتي شددا على محورية دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

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وأكد الصفدي وغوتيريش ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع. وبحثا التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 

كما بحث الصفدي وغوتيريش تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الصفدي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.


 
gnews

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