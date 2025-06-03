الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا

وأكّد الصفدي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا، والحرص على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع.
إلى ذلك، شهدت وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، خلال زيارة الوفد توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين المعهد الدبلوماسي الأردني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية والمعهد الدبلوماسي السوري في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، وقعها عن الجانب الأردني مديرة المعهد الدبلوماسي السفيرة هيفاء الخريشا، وعن الجانب السوري مدير المعهد الدبلوماسي السيد ياسر الجندي.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا
-
تنشيط السياحة حول حفل البترا: نرفض إقامة الفعاليات الخادشة للحياء
-
وزير العمل يبحث مع نظيره اللبناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين
-
خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى
-
الخلايلة يستقبل فريقاً مشتركاً لمناقشة تحقيق مؤشرات أداء الخطة التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2023-2025)
-
نشامى الدرك يسيطرون على حريق مركبتين خلال مهمة ميدانية
-
"التربية" تطلق عملية تطوير خطة التعليم الاستراتيجية الجديدة
-
ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 والمباعة 5.8% العام الماضي