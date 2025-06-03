الثلاثاء 2025-06-03 04:52 م
 

الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الثلاثاء، 03-06-2025 03:53 م
الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وفدًا من وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا، والحرص على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع.

إلى ذلك، شهدت وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، خلال زيارة الوفد توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين المعهد الدبلوماسي الأردني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية والمعهد الدبلوماسي السوري في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، وقعها عن الجانب الأردني مديرة المعهد الدبلوماسي السفيرة هيفاء الخريشا، وعن الجانب السوري مدير المعهد الدبلوماسي السيد ياسر الجندي.
 
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