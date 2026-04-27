الإثنين 2026-04-27 05:20 م

الصفدي يؤكد لنظيره التركي متانة العلاقات بين البلدين

جانب من الاستقبال
 
الإثنين، 27-04-2026 04:25 م
الوكيل الإخباري-  استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوكتاي، وعددًا من أعضاء البرلمان التركي. اضافة اعلان


‏وأكّد الصفدي متانة العلاقات الثنائية الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين التي تتطوّر بشكل مستمر، والحرص على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وآفاق إنهاء التصعيد والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
 
 


