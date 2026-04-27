الصفدي يؤكد لنظيره التركي متانة العلاقات بين البلدين

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فؤاد أوكتاي، وعددًا من أعضاء البرلمان التركي.





‏وأكّد الصفدي متانة العلاقات الثنائية الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين التي تتطوّر بشكل مستمر، والحرص على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.



وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وآفاق إنهاء التصعيد والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.





