الجمعة 2026-07-17 07:15 م

الصفدي يؤكد لنظيره الفنزويلي استمرار دعم الأردن لجهود الإغاثة بتوجيهات ملكية

ل
الصفدي يؤكد لنظيره الفنزويلي استمرار دعم الأردن لجهود الإغاثة بتوجيهات ملكية
 
الجمعة، 17-07-2026 05:22 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية فنزويلا فيليكس بلاسينسيا، جدّد خلاله تضامن المملكة مع فنزويلا في مواجهة التداعيات الكارثية للهزَّتَيْن الأرضيَّتَيْن اللتين ضربتا العاصمة كراكاس ومناطق في غرب البلاد.

اضافة اعلان


وأكّد الصفدي خلال الاتصال استعداد المملكة للاستمرار في إسناد جهود الإغاثة والمساعدات المتاحة إلى فنزويلا بتوجيهٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني.


وهنّأ الصفدي بلاسينسيا على تولّيه مهامه الجديدة وزيرًا للخارجية.


وشكر بلاسينسيا الصفدي على تضامن الأردن مع بلاده في هذا الظرف الصعب، وثمّن الدور الهام الذي قام به فريق البحث والإنقاذ الأردني في فنزويلا.


وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكّدا الاستمرار في اتخاذ الخطوات وإنجاز الاتفاقات اللازمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.


كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية، وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الاستقرار.


وبتوجيهٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني كان الأردن أرسل فريقَ بحثٍ وإنقاذٍ مكوَّنًا من 100 من الكوادر المختصَّة والمؤهَّلة بتاريخ 28 حزيران 2026، حيث ساهم في جهود البحث وإغاثة المتضرِّرين، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية وإنسانية للمساعدة في مواجهة تبعات الهزّتَيْن الأرضيّتَيْن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية 440 لاعبًا ولاعبة يشاركون في بطولة الكاراتيه

ت

كأس العالم هدية استثنائية من الفيفا للفائزين بكأس العالم

ل

أخبار محلية الضمان يعلن عن إجراءات جديدة لخفض نسبة التهرب التأميني

ل

أخبار محلية ​الأشغال: استكمال أعمال الصيانة لطريق إربد - الأغوار السبت

ل

أخبار محلية مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت

ب

أخبار محلية أطفال الأردن يرسخون حضورهم في البرلمان العربي للطفل

ل

أخبار محلية الصفدي يؤكد لنظيره الفنزويلي استمرار دعم الأردن لجهود الإغاثة بتوجيهات ملكية

ب

مناسبات حفل زواج الدكتور خلدون رائد ياسين الشلبي - صور



 
 






الأكثر مشاهدة

 