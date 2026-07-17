الصفدي يؤكد لنظيره الفنزويلي استمرار دعم الأردن لجهود الإغاثة بتوجيهات ملكية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية فنزويلا فيليكس بلاسينسيا، جدّد خلاله تضامن المملكة مع فنزويلا في مواجهة التداعيات الكارثية للهزَّتَيْن الأرضيَّتَيْن اللتين ضربتا العاصمة كراكاس ومناطق في غرب البلاد.

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وأكّد الصفدي خلال الاتصال استعداد المملكة للاستمرار في إسناد جهود الإغاثة والمساعدات المتاحة إلى فنزويلا بتوجيهٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني.



وهنّأ الصفدي بلاسينسيا على تولّيه مهامه الجديدة وزيرًا للخارجية.



وشكر بلاسينسيا الصفدي على تضامن الأردن مع بلاده في هذا الظرف الصعب، وثمّن الدور الهام الذي قام به فريق البحث والإنقاذ الأردني في فنزويلا.



وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكّدا الاستمرار في اتخاذ الخطوات وإنجاز الاتفاقات اللازمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.



كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية، وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الاستقرار.