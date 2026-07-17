الصفدي يؤكد لنظيره الفنزويلي استمرار دعم الأردن لجهود الإغاثة بتوجيهات ملكية

وأكّد الصفدي خلال الاتصال استعداد المملكة للاستمرار في إسناد جهود الإغاثة والمساعدات المتاحة إلى فنزويلا بتوجيهٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وهنّأ الصفدي بلاسينسيا على تولّيه مهامه الجديدة وزيرًا للخارجية.
وشكر بلاسينسيا الصفدي على تضامن الأردن مع بلاده في هذا الظرف الصعب، وثمّن الدور الهام الذي قام به فريق البحث والإنقاذ الأردني في فنزويلا.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكّدا الاستمرار في اتخاذ الخطوات وإنجاز الاتفاقات اللازمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية، وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الاستقرار.
وبتوجيهٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني كان الأردن أرسل فريقَ بحثٍ وإنقاذٍ مكوَّنًا من 100 من الكوادر المختصَّة والمؤهَّلة بتاريخ 28 حزيران 2026، حيث ساهم في جهود البحث وإغاثة المتضرِّرين، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية وإنسانية للمساعدة في مواجهة تبعات الهزّتَيْن الأرضيّتَيْن.
-
أخبار متعلقة
-
440 لاعبًا ولاعبة يشاركون في بطولة الكاراتيه
-
الضمان يعلن عن إجراءات جديدة لخفض نسبة التهرب التأميني
-
الأشغال: استكمال أعمال الصيانة لطريق إربد - الأغوار السبت
-
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت
-
أطفال الأردن يرسخون حضورهم في البرلمان العربي للطفل
-
المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن في لواء الكورة تُعزز وعي الطلبة
-
3.147 مليون زائر للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي
-
16 حافلة من الأغوار الجنوبية تصل العقبة ضمن برنامج سياحي