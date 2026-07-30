الصفدي يؤكد لنظيره المصري إدانة الأردن استهداف سفينتين في ميناء دمياط

10:15 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ،الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، في إطار التشاور والتنسيق المستمرَّيْن حيال تطورات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة اعلان





وأدان الصفدي استهداف مُسيَرة لسفينتين في ميناء دمياط أمس، وأكّد تضامن الأردن الكامل مع مصر.



وأكّد الصفدي وعبدالعاطي رفضهما التام للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، وتهدّد أمن وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.



وبحث الصفدي وعبدالعاطي تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء، وأكّدا ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بما يحقق الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع وتفاقم الصراع.



وأكّد الوزيران على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار في المنطقة. كما شدّدا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية.





