الصفدي يؤكد متانة العلاقات الأردنية الإيرلندية وتعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، في لقاء بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة.





وأكّد الصفدي وماكنتي متانة علاقات الصداقة بين الأردن وإيرلندا، والحرص المشترك على تعزيز آفاق ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين ثنائيًا في عديد قطاعات حيوية تشمل التجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والدفاعية، بما يخدم مصالح البلدين، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.



واستعرض الوزيران مخرجات القمة الأردنية الأوروبية التي استضافتها عمّان بتاريخ 8 كانون الثاني 2026، وشدّدا على ضرورة البناء عليها لترسيخ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.



وأكّد الصفدي أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الأول الذي ستستضيفه المملكة في شهر نيسان المقبل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأردني والعلاقات الأردنية الأوروبية.



وبحث الصفدي وماكنتي مستجدّات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدّمها الأوضاع في غزة، وأكّدا ضرورة تكاتف الجهود للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام وفوري. كما أكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حلّ الدولتين.



وبحث الوزيران الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وحذّر الصفدي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوّض كلّ جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكّد الوزيران ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.



وثمّن الصفدي مواقف إيرلندا الثابتة في دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أساس حلّ الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي دعم المملكة لجهود الحكومة السورية في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.



واتفق الصفدي وماكنتي على استمرار العمل وإدامة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة.

