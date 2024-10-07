الصفدي يؤكد من بيروت وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.

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