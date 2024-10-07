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الصفدي يؤكد من بيروت وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 07-10-2024 12:28 م

الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.

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ونقل الصفدي خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، في بيروت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كل المساعدات الممكنة للبنان في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم الجهود الرامية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

 
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