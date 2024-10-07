الصفدي يؤكد من بيروت وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان

ونقل الصفدي خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، في بيروت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كل المساعدات الممكنة للبنان في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم الجهود الرامية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
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