الصفدي يبحث التصعيد الإقليمي مع عدد من نظرائه ويدعو لخفض التصعيد

ودان الصفدي الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا رفضها خرقا للقانون الدولي ولسيادة الدول، ومشددا على أن الأردن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، ومؤكدا تضامن المملكة مع دول الخليج في مواجهة أي اعتداءات. كما أكد الوزراء تضامن بلدانهم مع الأردن في مواجهة هذه التطورات.
وشدد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود لخفض التصعيد وتفعيل الدبلوماسية سبيلا لاستعادة الأمن والاستقرار، فيما أكد الوزير الهولندي تضامن بلاده مع المملكة، واتفق الجانبان على تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون في مختلف المجالات وإدامة التنسيق المشترك.
-
أخبار متعلقة
-
جهود دبلوماسية مكثفة للملك لبحث تداعيات المنطقة
-
العيسوي يعزي عشيرة الطعاني والسفير الفلسطيني
-
الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي
-
العيسوي: الملك يرسّخ نهجا سياسيا متوازنا في التعامل مع أزمات المنطقة
-
العيسوي يطمئن على مواطن إثر إصابته بشظايا صاروخ
-
"الأمانة": إغلاق جزئي لجسر عبدون الساعة 10 ليلاً
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري
-
ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله