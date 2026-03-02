الإثنين 2026-03-02 10:46 م

الصفدي يبحث التصعيد الإقليمي مع عدد من نظرائه ويدعو لخفض التصعيد

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الإثنين، 02-03-2026 10:02 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وانعكاساته الأمنية والاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.

ودان الصفدي الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا رفضها خرقا للقانون الدولي ولسيادة الدول، ومشددا على أن الأردن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، ومؤكدا تضامن المملكة مع دول الخليج في مواجهة أي اعتداءات. كما أكد الوزراء تضامن بلدانهم مع الأردن في مواجهة هذه التطورات.


وشدد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود لخفض التصعيد وتفعيل الدبلوماسية سبيلا لاستعادة الأمن والاستقرار، فيما أكد الوزير الهولندي تضامن بلاده مع المملكة، واتفق الجانبان على تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون في مختلف المجالات وإدامة التنسيق المشترك.

 
 


