الصفدي يبحث في إستونيا توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في عدة قطاعات

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في ختام زيارته إلى جمهورية إستونيا، الأحد، وبحضور وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا، عددا من مُمثّلي القطاع الخاص الإستوني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والإستوني في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصًا التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار والطاقة والسياحة.