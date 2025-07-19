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الصفدي يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي السفير الأميركي لدى الجمهورية التركية والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس بارِك
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي السفير الأميركي لدى الجمهورية التركية والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس بارِك
 
السبت، 19-07-2025 03:04 م
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك لبحث الأوضاع في سوريا.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وبارِك جهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز فجر اليوم في محافظة السويداء السورية، وضرورة تنفيذه حمايةً لسوريا ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون.

وثمّن الصفدي الدور الأساسي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها، مؤكّدًا استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال.

وأكّد الصفدي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشدّدًا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.

وأكّد الصفدي إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلها في شؤونها، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وخرقًا لسيادة سوريا يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها.
 
 
gnews

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