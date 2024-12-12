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الصفدي يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في سوريا

الصفدي وبلينكن
الصفدي وبلينكن
الخميس، 12-12-2024 04:24 م
الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اجتماع يتابع خلاله المحادثات التي كان أجراها معه جلالة الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان


وتركزت المباحثات على جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة، وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود دعم عملية انتقالية تضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
 
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