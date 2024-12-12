الصفدي يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في سوريا

وتركزت المباحثات على جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة، وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود دعم عملية انتقالية تضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
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