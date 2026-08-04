الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

01:08 م

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. اضافة اعلان





وبحث الصفدي مع تورك سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



كما بحثا التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الذي تشهده، والجهود المُستهدِفة لإنهائه واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمَين.





