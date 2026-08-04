الصفدي يبحث مع تورك تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

وبحث الصفدي مع تورك سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
كما بحثا التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الذي تشهده، والجهود المُستهدِفة لإنهائه واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمَين.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة الاستشارية تعتمد الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم" وتقر موعد إطلاق التحدي الوطني
-
رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية
-
تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - اسماء
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من لجان الأحياء والتوعية والاتصال بالزرقاء
-
اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
-
محاضرة متخصصة تناقش الذكاء الاصطناعي وأتمتة الدولة
-
حملة للمياه تضبط اعتداءات على خطوط في ناعور وبئر مخالف في جرش
-
الأعلى للسكان: الرضاعة الطبيعية تعزز صحة الأم والمولود وتخفض الفقر