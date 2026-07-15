الصفدي يبحث مع روبيو تعزيز الشراكة وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة

01:46 ص

الوكيل الإخباري- يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في واشنطن، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. اضافة اعلان





ويبحث الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية-الأميركية، إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة.



كما اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، ورئيسة الكتلة الديمقراطية في اللجنة السيناتور جين شاهين.



الصفدي، التقى أيضا فجر الأربعاء، مع رئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب جريجوري ميكس، في واشنطن.







