الأربعاء 2026-02-25 10:19 م

الصفدي يبحث مع غوتيريش الأوضاع في المنطقة خاصة في غزة والضفة الغربية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 25-02-2026 09:31 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحث معه سبلَ تعزيز التعاون بين المملكة والأمم المتحدة ومنظماتها، خصوصًا في الجهود الإنسانية المُستهدِفة إيصال المساعدات لغزة ومساعدة اللاجئين.

كما بحث الصفدي وغوتيريش الأوضاع في المنطقة، وفي مقدّمها التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.


وأكّدا ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ بنوده كاملة.


وشدّدا على ضرورة تكاتف كلّ الجهود لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام ومن دون عوائق، وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

 
 


