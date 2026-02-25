الصفدي يبحث مع غوتيريش الأوضاع في المنطقة خاصة في غزة والضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحث معه سبلَ تعزيز التعاون بين المملكة والأمم المتحدة ومنظماتها، خصوصًا في الجهود الإنسانية المُستهدِفة إيصال المساعدات لغزة ومساعدة اللاجئين.

كما بحث الصفدي وغوتيريش الأوضاع في المنطقة، وفي مقدّمها التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وأكّدا ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ بنوده كاملة.