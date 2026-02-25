الصفدي يبحث مع غوتيريش الأوضاع في المنطقة خاصة في غزة والضفة الغربية

كما بحث الصفدي وغوتيريش الأوضاع في المنطقة، وفي مقدّمها التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأكّدا ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ بنوده كاملة.
وشدّدا على ضرورة تكاتف كلّ الجهود لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام ومن دون عوائق، وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
