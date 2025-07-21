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الصفدي يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية

الصفدي يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية
الصفدي يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية
 
الإثنين، 21-07-2025 07:29 م
الوكيل الإخباري-  عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كندا.اضافة اعلان


وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وحرصهما المشترك على تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة.
 
 
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