الصفدي يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وحرصهما المشترك على تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة.
-
أخبار متعلقة
-
استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة
-
وزيرة التنمية والسفير الإسباني يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية
-
حفر 36 بئرا لتجميع مياه الأمطار في المفرق
-
نقابة الصحفيين تقر أسس قبول منحة الماجستير المقدمة من معهد الإعلام
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المجلس الطبي
-
الأردن يعزي فيتنام بضحايا غرق قارب
-
افتتاح مدرسة حقلية في الأغوار الجنوبية
-
الأردن يعزي بنغلاديش بضحايا حادث تحطم طائرة تدريب