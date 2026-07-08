الصفدي يبحث مع نظيره الأذري تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في باكو وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف، في لقاءٍ ركّز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية.

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وأكّد الصفدي وبيراموف عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وضرورة توسيع آفاق ومجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما أكّدا أهمية متابعة نتائج اجتماع اللجنة الأردنية الأذربيجانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الذي عُقد في باكو بتاريخ 26 تشرين الثاني 2025، والبناء عليه ومواصلة الخطوات العملية المستهدفة زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المتبادل.



وترأس الوزيران الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية البلدين.



ووقّع الصفدي وبيراموف اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من تأشيرة الدخول، وأكّدا أهمية هذه الاتفاقية في تشجيع السياحة المتبادلة وتسهيل حركة رجال الأعمال وزيادة التواصل والتفاعل بينهم.



كما وقّع الوزيران مذكرة تفاهم في مجال الطاقة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.



وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، وأكّدا أهمية دعم الجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وفي تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره الأذربيجاني، أكّد الصفدي اعتزاز المملكة بالعلاقات التاريخية الوثيقة وروابط الصداقة الراسخة التي تجمع الأردن وأذربيجان.



وأشار الصفدي إلى أنّه نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة إلهام علييف وتمنيات جلالته لفخامته ولأذربيجان دوام التقدم والازدهار.



وأكّد الصفدي أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني يولي العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين أهمية كبيرة، ويحرص جلالته على الارتقاء بها إلى المستوى الذي ينسجم مع الإمكانات الكبيرة المتاحة، بما يحقق الخير والمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.



وأكّد الصفدي أنّ انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية الأردن وأذربيجان يؤكّد مؤسساتية الجهود المستهدفة تعزيز العلاقات وتطوير التعاون.



كما أكّد الصفدي أهمية المضي قدمًا نحو استثمار الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات الثنائية بين البلدين، وترجمتها تعاونًا أشمل في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة والتعليم.



وأكّد الصفدي ضرورة التزام مذكرة التفاهم التي أفضت لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وشدّد على أهمية انتهاج الحوار سبيلًا لإنهاء الأزمة.



وجدّد الصفدي التأكيد على رفض الأردن أيّ اعتداء يستهدف المملكة والأشقاء في دول الخليج العربي، وضرورة التوصل إلى حل يستند إلى احترام القانون الدولي وسيادة الدول ويعالج كل أسباب التوتر في السنوات الماضية ويضمن حرية الملاحة والمرور الآمن عبر مضيق هرمز.



وقال الصفدي إنّ المباحثات مع نظيره الأذربيجاني تناولت أيضًا نقاشًا معمّقًا حول القضية الفلسطينية، وأكّد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من دون عوائق، ما يسهم في تحقيق الاستقرار ويفتح الطريق نحو مستقبل أفضل يسوده السلام واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، بدلاً من استمرار انتهاك حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وكرامة.



وثمّن الصفدي موقف أذربيجان الداعم لحل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل.



وهنّأ الصفدي أذربيجان بالتوصل إلى اتفاق السلام مع أرمينيا، مؤكّدًا ترحيب المملكة ودعمها هذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة تسهم في ترسيخ السلام بين البلدين وفي المنطقة بأسرها.



وفي ردّه على سؤال، قال الصفدي إنّ هناك فرصًا عديدةً للتعاون الإقليمي في مجالات خطوط أنابيب النفط، وشبكات السكك الحديدية والنقل البري، والربط الكهربائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الخليج العربي والأردن وسوريا وتركيا، ودول آسيا الوسطى.



وأشار الصفدي إلى ميزة الأردن التنافسية لناحية الموقع والاستقرار والقدرات البشرية المؤهلة، ولفت إلى أنّ استعادة سوريا استقرارها ومكانتها يفتح الطريق أمام الربط الإقليمي من الخليج وعبر الأردن وسوريا إلى تركيا ومنها إلى دول آسيا الوسطى.



بدوره، أكّد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في عديد قطاعات تهم البلدين، بما يعكس الصداقة الراسخة والمستوى الرفيع من الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين.



ولفت بيراموف إلى التطلّع لبدء تسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين أذربيجان والأردن، لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشار إلى أهمية توقيع اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من متطلبات التأشيرة التي جرت اليوم، مؤكّدًا أنّ هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين، وتنشيط السياحة، وتسهيل حركة رجال الأعمال في البلدين. كما أشار إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها اليوم في مجال الطاقة لتعزيز التعاون في هذا المجال.