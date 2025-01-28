الصفدي يبحث مع نظيره البلغاري خطوات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وهنا الصفدي جورجييف بتوليه مهامه وزيراً للخارجية في بلغاريا، وأكد اهتمام الأردن بتطوير العلاقات مع بلغاريا ثنائياً وفي سياق الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية البلغاري تثمين بلاده علاقتها مع المملكة والحرص على تطويرها.
واتفق الوزيران على عقد جلسة من المشاورات السياسية في صوفيا خلال العام الحالي وبحث توسعة التعاون في عديد مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية وسياحية وثقافية ودفاعية، بما في ذلك من خلال اجتماعات العقبة.
كما بحث الصفدي عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمها جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وادخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الصفدي ونظيره الإيرلندي يؤكدان ضرورة دعم "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي
-
البريزات يترأس اجتماعاً لبحث استعداد البترا لعودة السياحة
-
ندوة في الطفيلة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
-
الأردن يستكمل إرسال 16 طائرة مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلى غزة
-
وزير الزراعة يستعرض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة
-
الديوان الملكي يعزي المساعدة والعبداللات
-
الجامعة الأردنية الثامنة عربيا والأولى محليا