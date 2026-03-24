الصفدي يبحث مع نظيره التركي تطورات التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية في الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان.





وبحث الوزيران خلال الاتصال آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحدّ من تداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية على أمن المنطقة واستقرارها.



وبحث الصفدي وفيدان الجهود المُستهدِفة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والتي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل.



وجدّد الوزيران إدانة هذه الإجراءات، وأكّدا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقفها فورًا.



‏وقدّم الصفدي تعازي المملكة باستشهاد عدد من مُنتسِبي ومُتعاوِني القوات المشتركة القطرية التركية من الجنسية التركية في حادث سقوط طائرة مروحية في دولة قطر الشقيقة نتيجة تعرّضها لعطل فني.





