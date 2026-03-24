الصفدي يبحث مع نظيره التركي تطورات التصعيد في المنطقة

الثلاثاء، 24-03-2026 12:52 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية في الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان.اضافة اعلان


وبحث الوزيران خلال الاتصال آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحدّ من تداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية على أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الصفدي وفيدان الجهود المُستهدِفة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والتي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل.

وجدّد الوزيران إدانة هذه الإجراءات، وأكّدا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقفها فورًا.

‏وقدّم الصفدي تعازي المملكة باستشهاد عدد من مُنتسِبي ومُتعاوِني القوات المشتركة القطرية التركية من الجنسية التركية في حادث سقوط طائرة مروحية في دولة قطر الشقيقة نتيجة تعرّضها لعطل فني.
 
 


gnews

طب وصحة تحذير صحي هام لكل من يشرب القهوة فور الاستيقاظ

أخبار محلية مقترح لإلزامية مرحلة رياض الأطفال وتوفيرها مجانا بالمدارس الحكومية

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية

الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية

أخبار محلية الصفدي وعبد العاطي يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية

توفي الممثل الأميركي نيكولاس بريندون عن عمر ناهز 54 عامًا، في خبر صادم لمحبي مسلسل "buffy the vampire slayer"، الذي اشتهر من خلاله بدور "زاندر هاريس". وأكدت عائلته في بيان رسمي أن الوفاة حدثت أثناء

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

عربي ودولي وزير الطاقة الإيراني: إيران الأقل تأثرًا بأي هجمات على منشآت الطاقة

البنك الدولي: 47 ألف مزارع استفادوا من برنامج "أرضي" في الأردن

اقتصاد محلي البنك الدولي: 47 ألف مزارع استفادوا من برنامج "أرضي" في الأردن

أخبار محلية قبيلات تعلق على زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس



 






