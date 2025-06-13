الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل في اتصال هاتفي الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وحماية المنطقة وأمنها من انعكاسات العدوان الإسرائيلي.
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