الجمعة 2025-06-13 01:02 م
 

الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران
الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران
 
الجمعة، 13-06-2025 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران والذي دانه الوزيران خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا.

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وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل في اتصال هاتفي الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وحماية المنطقة وأمنها من انعكاسات العدوان الإسرائيلي.

 
gnews

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