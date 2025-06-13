الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران والذي دانه الوزيران خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا.

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