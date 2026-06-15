الإثنين 2026-06-15 07:39 م

الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 06:02 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان.

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وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 
 


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