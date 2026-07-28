الصفدي يبحث مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

06:14 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة عبدالسلام عبدي علي العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة. اضافة اعلان





وبحث الصفدي وعبدي في اتصالٍ هاتفيٍّ الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، والجهود المُستهدِفة ضمان التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق الأمن والاستقرار الدائمين.



وأكّد الصفدي خلال الاتصال دعم الأردن المطلق لأمن الصومال واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.





