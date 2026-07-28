الصفدي يبحث مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

وبحث الصفدي وعبدي في اتصالٍ هاتفيٍّ الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، والجهود المُستهدِفة ضمان التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق الأمن والاستقرار الدائمين.
وأكّد الصفدي خلال الاتصال دعم الأردن المطلق لأمن الصومال واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
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