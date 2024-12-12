الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في سوريا

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في سوريا.

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وأكد الصفدي واليحيا دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لضمان عملية انتقالية تعيد بناء الدولة السورية على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري وتحفظ حقوقه، وتحمي وحدة سوريا وسيادتها وتحفظ أمنها واستقرارها.