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الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في سوريا

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا
الخميس، 12-12-2024 11:38 م

الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في سوريا.

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وأكد الصفدي واليحيا دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لضمان عملية انتقالية تعيد بناء الدولة السورية على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري وتحفظ حقوقه، وتحمي وحدة سوريا وسيادتها وتحفظ أمنها واستقرارها.


ودان الوزيران احتلال إسرائيل للأراضي السورية وشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل فورياً.
وبحث الصفدي واليحيا آليات تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الأردن والكويت وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

 
gnews

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