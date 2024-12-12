الصفدي يبحث مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في سوريا

وأكد الصفدي واليحيا دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لضمان عملية انتقالية تعيد بناء الدولة السورية على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري وتحفظ حقوقه، وتحمي وحدة سوريا وسيادتها وتحفظ أمنها واستقرارها.
ودان الوزيران احتلال إسرائيل للأراضي السورية وشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل فورياً.
وبحث الصفدي واليحيا آليات تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الأردن والكويت وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.
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