الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
كما بحث الصفدي وفيرن التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة.
وهنأ الصفدي نظيره المالطي على توليه منصبه الجديد وزيرًا للخارجية.
واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية، وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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