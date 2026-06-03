الصفدي يبحث مع نظيريه السعودي والعراقي جهود إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة

وبحث الصفدي ونظيره السعودي خلال الاتصال الذي جاء في سياق التنسيق والتشاور المستمر بين المملكتين التطورات الإقليمية، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن ديمومتهما.
ودان الوزيران الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت ، والتي تمثّل انتهاكًا لسيادتهما، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات الحالية. كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل سبل تنمية التعاون بين الأردن والسعودية في عدد من المجالات تعزيزًا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وبحث الصفدي ونظيره العراقي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وهنّأ الصفدي نظيره العراقي على إعادة تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ونظيره السعودي يبحثان جهود إنهاء التصعيد في المنطقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكويتي
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال جامعة الزرقاء بعيد الاستقلال
-
429 فرصة عمل جديدة في مصانع القطرانة
-
مدير دائرة الأحصاءات العامة: انطلاق المرحلة النهائية للتعداد العام للسكان والمباني مطلع تشرين الثاني
-
تحذير هام من البنك المركزي
-
أوقاف إربد تباشر أعمال المسح الميداني لمساجدها
-
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى احتفال وزارة التربية والتعليم بذكرى الاستقلال الـ80