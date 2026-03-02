الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

وجدّد الصفدي، في اتصالين هاتفيين، إدانة المملكة الاعتداءات الإيرانية عليها وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات تصعيدًا غير مُبرَّر وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.
وأكّد أن الأردن والدول العربية الشقيقة ستتخذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها.
وأكّد وزيرا خارجية البوسنة والهرسك والنرويج تضامنهما مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات، وأهمية الدبلوماسية سبيلًا لاستعادة الاستقرار.
-
أخبار متعلقة
-
الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة
-
القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت
-
الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا
-
الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه
-
توجيهات ملكية بتأجيل الأقساط الشهرية لهذه الفئة
-
السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية
-
إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الأردن وعدد من الدول