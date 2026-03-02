الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

02:56 م

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مع وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق خفض التصعيد واستعادة التهدئة واعتماد الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار.





وجدّد الصفدي، في اتصالين هاتفيين، إدانة المملكة الاعتداءات الإيرانية عليها وعلى دول الخليج العربي الشقيقة، ورفض هذه الاعتداءات تصعيدًا غير مُبرَّر وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.

وأكّد أن الأردن والدول العربية الشقيقة ستتخذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها.



وأكّد وزيرا خارجية البوسنة والهرسك والنرويج تضامنهما مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات، وأهمية الدبلوماسية سبيلًا لاستعادة الاستقرار.





