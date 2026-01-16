الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، الذي تتولّى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان