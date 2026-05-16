السبت 2026-05-16 08:14 م

الصفدي يبحث هاتفياً مع وزيرة خارجية بلغاريا تعزيز العلاقات الثنائية

السبت، 16-05-2026 06:58 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا فيلسلافا بيتروفا-تشاموفا.اضافة اعلان


وهنّأ الصفدي بيتروفا-تشاموفا بتوليها مسؤولياتها الجديدة وزيرة الخارجية في بلغاريا. وأكّد الوزيران أهمية ما تشهده العلاقات الأردنية البلغارية من تطور لافت، وتطلعهما للعمل معًا للبناء على هذا التطور من خلال العمل على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، وتعميق التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار.
 
 


