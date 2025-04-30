الأربعاء 2025-04-30 03:24 م
 

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الرياض

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أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 30-04-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-  يبدأ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬⁩، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى الرياض.اضافة اعلان


ويلتقي الصفدي خلال الزيارة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
 
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