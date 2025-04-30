الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الرياض

ويلتقي الصفدي خلال الزيارة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
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