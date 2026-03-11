الأربعاء 2026-03-11 04:31 م

الصفدي يتلقى اتصالات من نظراء بروناي وسنغافورة وإستونيا حول التصعيد الإقليمي

الأربعاء، 11-03-2026 03:35 م
الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالاتٍ هاتفيّةً من وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام داتو إيروان بهين يوسف، ووزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، ووزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا.اضافة اعلان


وبحث الصفدي ونظراؤه انعكاساتِ التصعيد الخطير في المنطقة على الأمن والاستقرار الدوليين، وسبلَ استعادة التهدئة عبر تفعيل الدبلوماسية لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وجدّد الصفدي إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
 
 


