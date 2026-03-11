الصفدي يتلقى اتصالات من نظراء بروناي وسنغافورة وإستونيا حول التصعيد الإقليمي

وبحث الصفدي ونظراؤه انعكاساتِ التصعيد الخطير في المنطقة على الأمن والاستقرار الدوليين، وسبلَ استعادة التهدئة عبر تفعيل الدبلوماسية لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
وجدّد الصفدي إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
-
أخبار متعلقة
-
"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
إعلان الدفعة الأولى لمرشحي قروض إسكان المعلمين 2026
-
العين حماد يلتقي السفير الفرنسي
-
الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات خلال اتصال مع عبدالله بن زايد
-
التربية تعلن عن صرف أجور مصححي ومراقبي التوجيهي
-
الأردن يصدر بياناً عاجلاً حول ما يجري في المسجد الأقصى
-
دعم حكومي لتوسيع خدمات الكهرباء في القرى والمناطق الأقل حظاً
-
السفارة الأمريكية في عمان تطلق تحذيراً هاماً لرعاياها