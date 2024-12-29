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الصفدي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الروسي

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
أيمن الصفدي
الأحد، 29-12-2024 08:20 م
الوكيل الإخباري-   تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في سوريا.اضافة اعلان


وبحث الصفدي ولافروف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي ما تزال تتفاقم نتيجة استمرار العدوان. 

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون في مختلف المجالات. 
 
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