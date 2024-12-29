الصفدي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الروسي

وبحث الصفدي ولافروف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي ما تزال تتفاقم نتيجة استمرار العدوان.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون في مختلف المجالات.
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