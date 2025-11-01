الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام

11:38 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.





وأكد الصفدي خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025، أن إيجاد أفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.



ويشارك الصفدي إلى جانب وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الحوكمة الأمنية العالمية"، ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025.



والتقى الصفدي بنظيره الألماني يوهان دافيد فاديفول على هامش أعمال الدورة، كما أجرى مباحثات موسعة مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس.



ويبحث الصفدي خلال الجلسة الحوارية القضايا الأمنية العالمية، كما يعقد لقاءات مع عدد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في المؤتمر، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.