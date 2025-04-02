الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المصري

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، جهود التوصّل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأكّد الصفدي ضرورة اتفاق التبادل الذي كان أُنجِز بجهود مصرية وقطرية وأميركية.

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وأكّد الوزيران في اتصال هاتفي، جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة.