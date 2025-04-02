الأربعاء 2025-04-02 11:42 م
 

الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المصري

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 02-04-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، جهود التوصّل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأكّد الصفدي ضرورة اتفاق التبادل الذي كان أُنجِز بجهود مصرية وقطرية وأميركية.

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وأكّد الوزيران في اتصال هاتفي، جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة.


وشدّدا على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بشكل فوري؛ لإلزام إسرائيل فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، والسماح للمنظمات الأممية والإنسانية العمل من دون معيقات وضمان سلامة موظفيها.

 
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