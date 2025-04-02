الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المصري

وأكّد الوزيران في اتصال هاتفي، جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة.
وشدّدا على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بشكل فوري؛ لإلزام إسرائيل فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، والسماح للمنظمات الأممية والإنسانية العمل من دون معيقات وضمان سلامة موظفيها.
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