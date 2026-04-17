الجمعة 2026-04-17 12:52 م

الصفدي يجري مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا في أنطاليا

الصفدي يجري مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا في أنطاليا
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك
 
الجمعة، 17-04-2026 12:08 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.اضافة اعلان


كما التقى أيمن الصفدي، الجمعة، بوزير خارجية بوليفيا فرناندو أرامايو، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
 
 


gnews

الصفدي يجري مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا في أنطاليا

أخبار محلية الصفدي يجري مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا في أنطاليا

