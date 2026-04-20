الصفدي يجري مباحثات مع نظيره المغربي ركزت على سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكتين

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الإثنين، 20-04-2026 08:14 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة اليوم محادثاتٍ ركّزت على سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكتين، وتناولت جهود إنهاء التصعيد الإقليمي. اضافة اعلان


وأكّد الصفدي وبوريطة خلال اتصالٍ هاتفيٍّ جاء في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين الأردن والمغرب استمرار العمل المشترك من أجل زيادة التعاون في مختلف المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية. 

وبحث الصفدي وبوريطة الجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، واستعادة التهدئة المستدامة على الأسس التي تضمن حلولاً شاملة تعالج كلّ أسباب التوتر الإقليمية في الفترة الماضية. 

وأكّد الوزيران استمرار التنسيق والتعاون إزاء التحديات، والتضامن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
 
 


