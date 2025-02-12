الصفدي يدعو الشعب الأردني لاستقبال جلالة الملك في مطار ماركا العسكري

وفي افتتاح جلسة النواب اليوم الأربعاء، أكّد الصفدي أن استقبال الملك سيكون لحظة فارقة تترجم تقدير الشعب الأردني لجلالته ولجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة المملكة في الساحة الدولية. وأضاف أن زيارة جلالته إلى أمريكا تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تم خلالها مناقشة قضايا استراتيجية تعنى بمصالح الأردن في ملف تهجير أهالي قطاع غزة.
كما دعا الصفدي المواطنين إلى المشاركة الواسعة في هذا الاستقبال الحاشد في مطار ماركا العسكري لجلالة الملك وولي عهد الأمين، مشيرًا إلى أن هذا الحدث هو فرصة لتجديد الولاء والوفاء للقيادة الهاشمية التي تقود الأردن بكل حكمة وحنكة.
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