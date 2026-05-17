الإثنين 2026-05-18 12:25 ص

الصفدي يدين الاعتداء على محطة براكة ويؤكد تضامن الأردن مع الإمارات

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأحد، 17-05-2026 11:39 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية الشقيقة تداعيات الاعتداء الغاشم الذي استهدف مُولِّدًا كهربائيًّا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في أبو ظبي.

وأكّد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله إدانة المملكة لهذا الاعتداء الذي يُمثّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 
 


