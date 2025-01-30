الصفدي يرعى احتفالات نقابة المقاولين بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الخميس احتفال نقابة المقاولين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين وعدد من رجال الأعمال.

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وقال الصفدي، إن عيد ميلاد جلالة الملك مناسبة غالية نستمد معها دوماً أسمى معاني البذل والإنجاز والعطاء، مشيراً إلى أن الوطن شهد منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، تطوراً كبيراً في شتى المجالات، تجلت بمشروع وطني كبير يشمل المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية من أجل تحقيق تنمية شاملة وتوسيع قاعد المشاركة الشعبية في صناعة القرار.



وأضاف الصفدي، أن المسيرة الديمقراطية في عهد جلالة الملك المفدى، شهدت خطوات مهمة على طريق تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة وضمان تمثيل الأحزاب، من أجل الوصول لبرلمانات برامجية، حيث يكون التحديث والتطوير كما يؤكد جلالة الملك من سمات الدول والشعوب الحية.



وتابع الصفدي بالقول: وعلى العهد مع أبناء أمتنا بقي جلالة الملك عبدالله الثاني، ثابت الموقف، قوي الإرادة والعزيمة، حاملاً راية الدفاع عن فلسطين، وصياً أميناً على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معلياً على الدوام من صوت الحكمة وتدعيم مساحات تحقيق أمن واستقرار المنطقة.



وقال الصفدي: لقد بقي صوت الأردن مسموعاً في مختلف مراكز القرار الدولي، وأسهمت مواقف جلالة الملك بمواجهة الحرب الغاشمة على أهلنا في غزة، بتحشيد رأي دولي مساند لعدالة الحق الفلسطيني، مثلما كان جلالته يشارك بعمليات إنزال جوية إغاثية، وعلى ذات طريق الحق كانت جلالة الملكة رانيا العبدالله تقدم مضامين مهمة أسهمت في تغيير الرأي العام الدولي إزاء ما يجري بحق أهلنا في فلسطين من دمار ومجازر، وكذلك شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني مع نشامى صقور سلاح الجو الملكي بعمليات إنزال جوية إغاثية في جهد يتراكم مع عظيم المبذول من تضحيات لنشامى المستشفيات الميدانية.



وأضاف الصفدي: نفاخر بصورة التلاحم لموقفنا الرسمي والشعبي في مختلف الظروف، مؤكداً الموقف الواضح والراسخ بأننا لن نقبل بأي حلول على حساب الأردن، فحل القضية الفلسطينية يكون على التراب الفلسطيني، الذي تُبنى عليه دولة الأشقاء المستقلة كاملة السيادة.