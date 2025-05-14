الصفدي يزور بغداد للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34

-
أخبار متعلقة
-
المومني: نقابة الصحفيين ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين
-
وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: المستثمرون مرحب بهم
-
القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة
-
حسان: مشروع الدولة واضح ويتمثل بتنفيذ رؤى التحديث
-
الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني في قصر الحسينية
-
إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من 18 أيار المقبل
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الحنيطي
-
الملك يزور إياد علاوي في منزله معزيا بوفاة نجله