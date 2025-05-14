الصفدي يزور بغداد للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34

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الوكيل الإخباري- يبدأ، الأربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل إلى بغداد، يشارك خلالها في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34، كما سيلتقي عددًا من نظرائه المشاركين. اضافة اعلان

