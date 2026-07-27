الصفدي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في عمّان اليوم

ومن المتوقع أن يبحث الصفدي وغوتيريش، في عمّان، التعاون المشترك، والتطورات الإقليمية، والجهود الأممية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي الزيارة إلى الأردن عقب مباحثات أجراها غوتيريش في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، أكد خلالها أن سوريا تمتلك "فرصة تاريخية"، ليس فقط للتعافي من سنوات الصراع، بل لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وشمولًا وازدهارًا لجميع السوريين، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته، على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معتبرًا أن الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الأراضي السورية "غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، داعيًا إلى تكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار.
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