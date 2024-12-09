الصفدي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس

وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمها جهود وقف العدوان على غزة والتطورات في سوريا.
كما جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.
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