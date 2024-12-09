الصفدي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس

11:59 م

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الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف. اضافة اعلان





وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمها جهود وقف العدوان على غزة والتطورات في سوريا.



كما جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.