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الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني
الأحد، 15-12-2024 09:59 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم مساء الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني وعدد من رؤوساء الكتل واللجان النيابية في مجلس النواب العراقي.اضافة اعلان


وحضر الإستقبال النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة والنائب الثاني أحمد الهمسات ومساعدي رئيس المجلس محمد المراعية وهدى نفاع، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي.

ومن المنتظر أن يجري الصفدي والمشهداني الاثنين مباحثات رسمية في مجلس النواب.
 
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