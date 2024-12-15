الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

وحضر الإستقبال النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة والنائب الثاني أحمد الهمسات ومساعدي رئيس المجلس محمد المراعية وهدى نفاع، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية النائب تيسير أبو عرابي.
ومن المنتظر أن يجري الصفدي والمشهداني الاثنين مباحثات رسمية في مجلس النواب.
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